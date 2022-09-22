Среди освобожденных также 10 иностранцев, которые воевали за Украину, и которым угрожали смертью.

В рамках обмена освободили 215 украинских воинов-героев. Обмен проходил в Турции.

Об этом в Telegram сообщает Министерство внутренних дел.

"215 воинов-героев свободны. Это военные, полицейские, нацгвардейцы, пограничники, бойцы ТРО, таможенники, гражданские. Среди них офицеры, Герои Украины, защитники "Азовстали".

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В частности из российского плена удалось освободить 118 военнослужащих Национальной гвардии, 9 полицейских и 9 пограничников", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что среди освобожденных также 10 иностранцев, которые воевали за Украину, и которым угрожали смертью.

"Украина обменяла своих героев на 50 граждан России и человека с украинским паспортом – Виктора Медведчука", - сообщает МВД.

При этом отмечается, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского в процессе обмена принимали участие министр внутренних дел Денис Монастырский и начальник Главного Управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. В сообщении сказано, что обмен проходил в Турции.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

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