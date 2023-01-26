По словам Жданова, сейчас на поле боя может появиться только рота Challenger 2, поскольку Великобритания говорила, что передаст их Украине немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что танки, которые предоставляют Украине западные партнеры, будут использованы в контрнаступательных операциях, которые состоятся не ранее марта 2023 года.

В комментарии Фактам ICTV на вопрос, смогут ли изменить текущую ситуацию на поле боя суммарно все танки, которые получит Украина от стран Запада, Жданов ответил отрицательно.

"Нет, они сейчас ничего не сделают. Сейчас на поле боя может появиться только рот Challenger 2, так как Великобритания говорила, что передадут их Украине немедленно... Остальные танки мы получим не раньше марта", – объяснил он.

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При этом, по словам Жданова, танки советского образца, которые передают нам партнеры, могут появиться на передовой хоть завтра, если они сегодня прибудут в Украину. Он также подчеркнул, что западные танки, которые получит Украина, предусматривают проведение контрнаступательных операций.

"А контрнаступательные действия у нас будут только после того, как мы завершим оборонительную операцию по той попытке наступления, которую готовит Путин... Надо снять розовые очки и прекратить говорить о контрнаступлении, потому что наша главная задача сейчас – успешно провести оборонительную операцию", – добавил эксперт.

Главными задачами оборонительной операции Украины, как объяснил Жданов, является удержание рубежа обороны и истощение сил и ресурсов противника. В частности, необходимо нанести максимальное поражение российским оккупантам.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что Украина получит сразу немецкие Leopard, американские Abrams и британские Challenger, обслуживание и ремонт этих танков не должны стать большой проблемой.

"Проблемы будут, но для нас это не новость. И я так понимаю, что мы имеем опыт – посмотрите на нашу артиллерию. У нас все (разновидности – ред.) артиллерии, что есть в наличии в европейских странах. То же самое, каждая пушка имеет свои уникальные особенности, каждая пушка нуждается в собственных запчастях и специалистах, которые могут ее обслуживать и ремонтировать. То же самое будет и с танками", – резюмировал он.

Танки для Украины

Вечером 25 января 2023 года президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Из них сформируют один танковый батальон. Ранее поставки своих танков Leopard Украине одобрила Германия.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение западных партнеров по передаче нашей стране современных западных танков. По его словам, решение Германии о передаче Leopard и США по передаче Abrams "доказывает важнейший факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепчает".

В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что после передачи Украине первых танков Leopard западные страны могут начать расконсервировать другие модификации этих танков, чтобы продолжить их передачу Вооруженным силам Украины.

Кроме того, Словакия может передать Украине советские Т-72, если союзники предложат замену. Впрочем, вопрос предоставления Украине танков Leopard 2 пока не обсуждается.

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