Замминистра обороны Украины оценил риск ядерного удара России.

Развязанная Россией война против Украины может закончиться к концу весны 2023 года. Переговоры с РФ возможны только при условии выхода российских войск с территории Украины.

Такое заявление сделал заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов, отметив, что ВСУ могут деоккупировать Крым уже к концу декабря текущего года, передает Sky News.

"Внутри украинского общества есть решение, что мы идем до конца", – заявил он.

Генерал добавил, что Украина никогда не перестанет сражаться до победы, даже учитывая угрозу ядерного удара РФ:

"Это не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы".

При этом саму угрозу ядерного удара Гаврилов считает низкой.

Когда закончится война в Украине: другие прогнозы

По прогнозу руководителя главного управления разведки Минобороны, генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года.

Реагируя на этот прогноз, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "обожает слушать Буданова".

Экс-командующий армии США Бен Ходжес прогнозирует, что вопреки замедлению темпа контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года.