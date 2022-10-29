Кулеба призвал украинцев готовиться к тому, что победа потребует времени.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не стал бы сравнивать войну в нашей стране с другими в мире, чтобы спрогнозировать ее продолжительность.

"Но на самом деле эта война продлится столько, сколько потребуется для победы Украины, которая непременно наступит", - сказал он в интервью ТСН.

Кулеба призвал украинцев готовиться к тому, что победа потребует времени. А сколько - неделя, месяц, полгода, год, доподлинно неизвестно. Поэтому не стоит устанавливать дедлайны вроде "до зимы" или "до весны".

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Глава МИД подчеркнул, что после того, как украинцы за первую же неделю полномасштабной войны продемонстрировали сильное сопротивление, другие страны тоже в них поверили. А до этого многие в мире считали, что Украина не выдержит российского нашествия и нескольких дней.

Украинский министр был убежден, что как только российские потери в Украине пересекут отметку в 10 тысяч, это станет тормозом для войны РФ. Но, признается, ошибся: Путин пренебрегает жизнями своих сограждан.

"Кстати, обратите внимание, все заявления лидеров стран Европы, Северной Америки в последнее время очень четко артикулируют, что помощь Украине будет продолжаться столько, сколько это будет нужно. В начале войны, в первые месяцы, этого не было", - подытожил Кулеба.

Война в Украине

Войска РФ утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси, откуда двинулись первые танки оккупантов на север Украины. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией".

В конце августа украинские защитники ушли в контрнаступление на юге страны. Кроме того, в сентябре была освобождена Харьковщина от российских захватчиков.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

21 сентября из-за нехватки человеческих ресурсов в войне против Украины президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

В Украине не раз "всплывали" заявления чиновников относительно продолжительности войны. Наиболее известная - Арестовича о том, что война завершится "через две-три недели".

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