По словам Гендельмана, война РФ против Украины действительно превращается в ирано-иракскую.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман прогнозирует долговременную войну России против Украины.

Аналитик объяснил для телеканала Эспрессо, что война на истощение не выгодна никогда и никому, но в этом случае больше не выгодна Украине, чем России.

"Россияне, с одной стороны, не планировали такую долгую войну, но после того как Киев за три дня не произошел, после отступления из Харьковской области, из Херсонщины, если посмотреть, положение России на фронте не настолько и плохое: нет разрушения фронта, нет разрушения российской армии, российской государственности, враг не у ворот Москвы – более-менее воевать можно, отсюда все эти планы игры вдолгую", - сказал эксперт.

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По словам Гендельмана, война РФ против Украины действительно превращается в ирано-иракскую.

"Властями РФ озвучены планы войны до 2026 года о наращивании вооруженных сил. Видим развертывание военной промышленности, озвучены цифры увеличения военных расходов. Действительно, Россия входит в долгую войну на истощение с лучших позиций, чем Украина. Даже обстрелы касаются лишь нескольких приграничных областей, вглубь России никто не залетает", - добавил аналитик.

Когда закончится война в Украине - другие прогнозы

Как писал УНИАН, военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан уверен, что развязана Россией война против Украины закончится в 2024 году.

Старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков считает, что война может быть длительной и оккупанты будут истощать Украину всеми доступными способами.

А полковник ВСУ Олег Жданов предположил, что у защитников Украины есть шанс завершить горячую фазу войны до конца 2023 года.

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