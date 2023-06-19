В центре Европы затяжной конфликт такого уровня никто терпеть не будет, уверен эксперт.

Развязанная Россией война против Украины закончится в 2024 году, уверен военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"В центре Европы затяжной конфликт такого уровня никто точно терпеть не будет. Потому без американской помощи, с помощью европейских государств эту войну мы закончим выходом на госграницу… Войну закончим в следующем году точно. Европа уже не вынесет войны дольше. Европа даст все. Даже без Америки, в конце концов. Если американская бюрократия будет тормозить, то европейцы уже жить в таком не будут, дадут все для того, чтобы мы вышли на госграницу. Ну, а дальше будут додавливать Путина", - считает эксперт.

По его словам, ВСУ остановили в ноябре прошлого года:

"Как только россияне начали бежать с правого на левый берег. У нас были возможности. Если бы не остановили движение вооружения, особенно американцы, у нас были возможности в прошлом году зайти в Крым на плечах отступающего врага, форсировать Днепр и по разным направлениям мы уже были бы в Крыму… С начала года опять пошла помощь, до сих пор эта техника идет, и пока, если честно, я бы не сказал, что кто-то собирается задерживать".

Эксперт дал понять, что скорость освобождения украинских территорий будет зависеть от предоставления ВСУ авиации:

"Без авиации второй этап будет тяжелее, и, скорее всего, уже летом в следующем году придется ломиться в горы Донбасса и Крым, если самолетов не дадут".

Контрнаступление ВСУ - успехи за 2 недели

Напомним, за последние две недели украинские защитники освободили восемь населенных пунктов. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр речь идет о: Новодаровке, Левадном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном, Лобковом, Нескучном, Пятихаткам.

Она также добавила, что Силы обороны за неделю уничтожили более 400 единиц российской техники и вооружения, а потери России в личном составе на всех направлениях составили более 4 600 убитыми и ранеными.

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