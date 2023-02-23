Украине удастся сформировать семь танковых бригад, спрогнозировал экс-советник Офиса президента.

Ко второй половине весны 2023 года Украина получит 700 танков и больше 1000 БМП, укомлектует новые бригады, и ВСУ пойдут в контрнаступление.

Такой прогноз сделал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, Украине удастся сформировать 2,5 танковых дивизий - семь танковых бригад, а это "радикальные изменения на поле боя".

"Если подготовить, оснастить и поставить в строй… Сейчас и приехавший танковый батальон меняет обстановку. Танковая бригада меняет очень сильно. А там две танковые дивизии…", - отметил он.

По его словам, "перспективы ясны":

"Это оружие наступления. Это возможность проводить наступление на двух оперативных направлениях и еще на одном - держать оборону. Это приговор… Это все печальная история для них (россиян - УНИАН)".

Арестович добавил, что ВСУ сами уже рвутся в контрнаступление:

"Вся эта подгонка (Запада - УНИАН) упирается только в одно - когда будут вооружение, техника и укомплектованные новые объединения и соединения. Когда это будет готово - мы пойдем в наступление".

Наступление ВСУ весной 2023 - что сообщалось

Как писал УНИАН, 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинцы размышляют над возможностью проведения наступления весной: "Поэтому мы должны многое сделать".

По его словам, грандиозное задание заключается в том, чтобы собрать вместе все виды вооружения, которые уже были обещаны Украине. В частности, речь идет о боевых машинах пехоты Bradley, боевых бронированных машинах Stryker, боевых машинах пехоты Marder и CV-90, бронетранспортерах M113, артиллерии и список этим не исчерпывается.