Замглавы ГУР заявил, что целью ожидаемого контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, в том числе - Крыма.

Украинская армия будет готова перейти в наступление весной. Конкретный момент зависит, в том числе и от поставок западного оружия.

Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает DW. По его словам, одной из стратегических целей украинского наступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России".

Скибицкий допускает, что Украина будет наносить удары по складам боеприпасов на территории России, в том числе, в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

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Замглавы ГУР добавил, что целью ожидаемого контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, в том числе - Крыма.

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

Война в Украине - контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, по состоянию на субботу, 25 февраля, российские войска оккупировали 1877 украинских населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, ежеминутно захватчики работают над увеличением количества оккупированных городов и сел Украины.

По оценкам аналитиков ISW, Украина имеет потенциал восстановить инициативу на поле боя в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки со стороны стран-союзников. РФ не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход войны в свою пользу.

Тем временем в Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты усиливают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

Тем временем, Украина исключает, что пойдет на любые территориальные уступки России по Крыму, поскольку полуостров будет служить удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - силой и дипломатией.

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