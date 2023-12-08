Реальное контрнаступление ВСУ начнется только после того, как украинская армия от партнеров получит достаточное количество самолетов.
Наши летные составы начали учиться летать на западных истребителях F-16 - значит, "мы получим самолеты", рассказал военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН. По его словам, для реального наступления Вооруженным силам Украины необходимо более 100 самолетов.
"…Дело в том, что, если у противника есть авиация, а у вас ее нет, никаких широкомасштабных наступательных действий просто не получится. Это невозможно, есть определенные законы ведения и планирования военных операций. Реальное наступление у нас начнется только после того, как мы получим самолеты, причем в достаточном количестве. Это не пара, не две и даже не эскадрилья. Это должны быть бригады", - заявил собеседник.
По его словам, необходимо три-четыре бригады - "это около 120-160 самолетов". "Тогда можно планировать какую-то наступательную операцию. Именно так воюют в этом тысячелетии: сначала работает авиация, а потом уже начинает выполнять задачи пехота. Наземная операция проводится уже в режиме зачистки, а не штурмов", - подчеркнул Свитан.
Эксперт полагает, что следующий этап наступления украинских воинов будет "только весной, после получения самолетов".
Полномасштабная война в Украине продолжается - вот что нужно знать:
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist, которая была опубликована в начале ноября, отмечал, что война против россиян становится позиционной.
По его словам, украинской армии для выхода из такого типа противостояния, в частности, нужны самолеты, поскольку для проведения операций на земле нужно держать под контролем небо.
Представитель командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат говорил, что передача Украине истребителей F-16 - это сложный процесс, который охватывает комплекс мероприятий. По его словам, эти западные боевые самолеты вряд ли появятся в нашем небе до конца текущего года.