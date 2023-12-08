Нашей стране нужно более 100 боевых самолетов, отметил военный эксперт.

Реальное контрнаступление ВСУ начнется только после того, как украинская армия от партнеров получит достаточное количество самолетов.

Наши летные составы начали учиться летать на западных истребителях F-16 - значит, "мы получим самолеты", рассказал военный эксперт Роман Свитан в интервью УНИАН. По его словам, для реального наступления Вооруженным силам Украины необходимо более 100 самолетов.

"…Дело в том, что, если у противника есть авиация, а у вас ее нет, никаких широкомасштабных наступательных действий просто не получится. Это невозможно, есть определенные законы ведения и планирования военных операций. Реальное наступление у нас начнется только после того, как мы получим самолеты, причем в достаточном количестве. Это не пара, не две и даже не эскадрилья. Это должны быть бригады", - заявил собеседник.

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По его словам, необходимо три-четыре бригады - "это около 120-160 самолетов". "Тогда можно планировать какую-то наступательную операцию. Именно так воюют в этом тысячелетии: сначала работает авиация, а потом уже начинает выполнять задачи пехота. Наземная операция проводится уже в режиме зачистки, а не штурмов", - подчеркнул Свитан.

Эксперт полагает, что следующий этап наступления украинских воинов будет "только весной, после получения самолетов".

Полномасштабная война в Украине продолжается - вот что нужно знать:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist, которая была опубликована в начале ноября, отмечал, что война против россиян становится позиционной.

По его словам, украинской армии для выхода из такого типа противостояния, в частности, нужны самолеты, поскольку для проведения операций на земле нужно держать под контролем небо.

Представитель командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат говорил, что передача Украине истребителей F-16 - это сложный процесс, который охватывает комплекс мероприятий. По его словам, эти западные боевые самолеты вряд ли появятся в нашем небе до конца текущего года.

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