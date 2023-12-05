Юрий Игнат отметил, что самолеты не стоит ждать до конца года.

Передача истребителей F-16 - сложный процесс, который охватывает комплекс мероприятий. Самолеты вряд ли появятся в украинском небе до конца текущего года.

"Заявления относительно появления истребителей F-16 в Украине несколько отличаются. Но скоро не будет, до конца года они вряд ли появятся. Были заявления наших дипломатов, что к концу зимы уже весной. Напомню, что процесс передачи самолетов очень сложный процесс, который охватывает комплекс мер. Это подготовка инфраструктуры, пилотов, авиационных инженеров, которых нужно научить применять и программировать бомбы и ракеты, которые будут придираться к самолетам. Ни одна страна мира не имела такого опыта, чтобы в такой короткий срок переучиться с советского самолета на западный, мы первые. Именно поэтому такие разные сроки раздаются в заявлениях политиков относительно получения F-16", - заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Эспрессо".

При этом он указал, что украинские пилоты не учатся в Румынии, ведь учебный центр еще строится.

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"СМИ несколько ошиблись, восприняв информацию о перелете F-16 из Нидерландов в румынский центр. Подготовительный центр в Румынии еще строится. Сейчас наполняется его учебно-материальная база, чтобы как можно больше пилотов, инструкторов и авиационных техников можно было там обучать. Этот центр расположен близко к Украине, и это очень удобно. Самолеты, которые уже передали Нидерланды, будут выполнять функцию учебных. Есть одноместные и двухместные учебно-боевые самолеты, летчик слетает с инструктором. выполняют полетные задания", - подытожил Игнат.

F-16 для Украины - что известно об обучении пилотов

В Пентагоне объявили, что в США приступили к обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

В свою очередь представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты летают с инструкторами, но находятся в ожидании самостоятельных вылетов.

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