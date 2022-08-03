Климкин считает, что в непризнанной республике найдутся желающие воевать против Украины.

Украине со стороны непризнанного Приднестровья могут грозить не большая война, а лишь провокации, коварные удары или теракт.

Такое мнение озвучил ТСН.ua экс-министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин.

Он спрогнозировал, что часть военных из Приднестровья пойдут воевать в Украине, если их "нагнет" ФСБ России.

"Кто-то будет бежать, кто-то будет дизертиром, кто-то будет пытаться воевать. Все-таки это Советский Союз. А в СССР всегда найдутся те, кто пойдет воевать. На территории Приднестровья возникнут так так называемые добровольческие формирования. Но воевать реально с нами, с нашими ВСУ - это даже не смешно. Сделать какие-то провокации, нанести коварный удар, создать теракт могут. Так что должны следить", - предупредил он.

Говоря о потенциале армии Молдовы, Климкин отметил, что республика имеет незначительные вооруженные силы, а ее граждане воевать не хотят. Впрочем, добавил он, от безопасности Молдовы также зависит безопасность Украины.

"В Приднестровье есть спецназ, который контролируется ФСБ. В Молдове никто не хочет воевать. Впрочем, если нужно защищать страну, то придется - очень простая история. Только сейчас президент Майя Санду предпринимает последовательные шаги - жестко борется с российским влиянием." "Русский мир" нужно зачищать и в Молдове. Это ключевой наш приоритет безопасности. Нет безопасности в Молдове, нет и в Украине", - считает экс-министр.

Ранее стало известно, что Молдова обратится за помощью к члену НАТО в случае агрессии России. По словам президента республики Майи Санду, соответствующее обращение будет направлено соседней Румынии.