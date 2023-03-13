Если Китай открыто поддержит РФ в войне с Украиной, то в полномасштабный конфликт вступит НАТО, считает публицист.

Власти Китая могут очень быстро прекратить войну между Украиной и Россией.

Война прекратится тогда, когда КНР встанет на сторону украинского государства, рассказал публицист, доктор исторических наук Юрий Фельштинский в интервью Питеру Залмаеву. "Китай может прекратить эту войну, остановить эту войну завтра, если он заявит, что он в этой войне встает на сторону Украины и начинает поставки вооружений Украине. Вот в этот день война прекратится", - сказал эксперт.

По его словам, после этого для РФ война против Украины "будет абсолютно бессмысленна и абсолютно проиграна".

"И Китай наоборот может встать на сторону России и начать оказывать военную помощь России. Это будет означать, что Соединенные Штаты открыто вступят в эту войну, и соответственно в эту войну открыто вступит НАТО…", - считает Фельштинский.

Сотрудничество России и Китая во время войны в Украине - важные новости

Китай так и не осудил войну России против Украины и выступает за то, чтобы Москва и Киев вели мирные переговоры. КНР также критиковала США за то, что они предоставляют нашему государству военную помощь.

В конце февраля китайская сторона представила "мирный план", в котором говорится о переговорах, прекращении огня и прекращении военной помощи Киеву.

По словам американских чиновников, Китай предоставляет России нелетальную помощь. По сведениям NBC News, китайские власти рассматривают возможность отправки в РФ артиллерии и боеприпасов, которые россияне смогут использовать в войне против украинцев.

В ЕС подчеркнули, что если Китай будет передавать оружие российской стороне, то такое действие Пекина станет "красной линией".

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