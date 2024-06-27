Кирилл Верес считает, что оккупанты имеют специфическую систему мотивации.

Герой Украины, командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес заявил, что больше всего враг боится своих карательных органов.

"Мне кажется, что своих карательных органов он боится гораздо больше, чем умереть на войне. Потому что на войне можно или выжить, или погибнуть. А там за невыполнение приказа он по-любому груз 200. Вот такая у них система мотивации. Лучше бы они, как наши, жаловались в Facebook и на горячую линию бы звонили", - отметил военный в интервью "Украинской правде".

Также Верес отметил, что именно украинские военные научили армию РФ воевать.

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"Мы их научили, блин (делает паузу). За подготовку не знаю, но они воюют хорошо. У них нет дефицита личного состава. Я не знаю, как воевали в Сталинграде во Вторую мировую войну, но видел, как реально один враг бежит 700 метров чистого выгоревшего поля, умирает, а потом бежит другой, подбирает автомат первого и бежит дальше к нам в окопы. Я все мог понять, но не понимал, как два человека могут бежать через поле 700 метров, чтобы прибежать к нам в окопы и умереть за 5 метров. Но здесь я такое видел. Так что не знаю, какая у них подготовка, но, п*здец у них крутейшая мотивация", - подчеркнул военный.

По его словам, последним пленным, которого захватили бойцы соседнего подразделения, оказался темнокожим "вагнеровцем".

"Мы уничтожили позицию, ребята утром пошли ее доничтожить, а там оказалась одна обезьяна. Они ее взяли. А что удивило? Молодой парень, 35-36 лет, чистый вагнеровец, был в Сирии, в Африке, был на "бунте" Пригожина, шел на Москву. Такие интересные вещи мне рассказывал о тех их колоннах, как они шли на Москву, как их встречали хлебом-солью. Это одна была колонна 5 тысяч военнослужащих, другая колонна была 17 или 20 тысяч, он говорил. Там реально "вагнеровцы" шли без сопротивления", - сказал Верес.

Также пленный рассказал украинскому командиру о намерениях бывшего, уже покойного, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Скажу честно - я в них не ошибся. Я знал, что если он станет их верховным, то он закончит войну. И пленный подтвердил. Я его спрашивал: "Захватываете вы престол и что дальше, ваши дальнейшие движения? Вы спрашивали у Евгения Викторовича?" "Да, мы заканчиваем войну, нам не нужно со славянами воевать, будем дальше думать о других странах". Но в один момент Пригожин говорит: "Все, п*здец, баста, пацаны, разбегаемся"", - добавляет Герой Украины.

По словам "вагнеровца", почти весь контингент привезли из Африки и Сирии за две недели до бунта.

"То есть не собрались люди в день, когда он выступил у себя на телеграм-канале и сказал: "Все, мы идем на Москву. Где снаряды? Мы пошли". Нет, они прилетели заблаговременно еще за две недели. Это, видимо, из таких классных, я с ним один день общался и потом попросил еще хороших ребят, чтобы через несколько дней мне снова выделили с ним небольшую аудиенцию", - шутит Верес.

Однако, как рассказал пленный, через в последний момент Пригожин сказал: "Все, дальше не идем".

"Он не знает, чего - это рядовой боец. На самом деле очень умный человек, реально. Мне бы бойцов такого характера, я бы хорошо наступал, а оборонялся вообще бы шикарно. Очень профессиональный парень, разбирается почти во всем вооружении. Рассказал об их заработных платах. Могу спутать местами. Сирия, кажется, 500 тысяч рублей (ориентировочно 5300 евро в месяц - УП), Африка - 700 тысяч (ориентировочно 7500 евро - УП). В Украине зарабатывали до полутора миллионов (ориентировочно 16 тысяч евро - УП). Ну, это чистые "вагнера"", - подытожил командир батальона.

Использование иностранных наемников РФ

Как писал УНИАН, российские власти используют мигрантов для того, чтобы посылать их на временно оккупированные территории Украины рыть окопы.

"Зачем эти [мигранты] там нужны? Копать окопы, строить укрепления. Для этого нужны хорошие рабочие руки. Они сейчас пополняют наши тыловые части", - заявил глава Следственного комитета РФ.

Также журналисты выяснили, что Россия отправляет на войну в Украину африканских студентов. Кампании по набору в армию предлагают выгодные условия при подписании контракта и зарплаты тем, кто присоединится к ним как контрактники.

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