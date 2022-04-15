Его обстреливали еще с первых дней полномасштабного вторжения.

Наиболее разрушенным в результате российской агрессии оказалось село Горенка в Бучанском районе Киевской области. По данным ООН, там повреждения наблюдаются почти на 80% территории населенного пункта.

Россияне уничтожали Горенко целенаправленно, в том числе из "Градов". В Минобороны показали красноречивое видео, как поселок выглядит сейчас.

Люди, не успевшие вовремя уехать, провели эти страшные дни в подвалах. У них не было ни электричества, на газу, ни централизованного снабжения.

Но теперь поселок освобожден. Осталось все отстроить. А месть за страдания – это лишь вопрос времени, подчеркнули в ведомстве.

В Киеве и Киевской области прошлой ночью раздавались взрывы, исчезал свет. Киевская ОВА сообщила лишь, что "были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным сработала ПВО".

Мэр столицы не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев "за два дня". Поэтому жителей, выехавших из столицы, просят пока не возвращаться домой.

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