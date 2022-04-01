Наши войска гонят оккупантов как на северо-западе, так и на северо-востоке, отправляя противника подальше от Киева и делая практически невозможным любой штурм.

Украинские военные отгоняют оккупантов подальше от Киева.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"На Киевском направлении противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск и переброской их, предположительно, в зону ООС, но ему не удается полностью удержать заслонами участки, которые они бы хотели удержать, чтобы обеспечить эту ротацию. Наши войска гонят его как на северо-западе, так и на северо-востоке, отправляя противника подальше от Киева и делая практически невозможным какой-то там штурм Киева", - сказал он.

Арестович также сказал, что ВСУ оказывают контратаки и на Харьковском направлении.

"Продолжаются тактические действия наших войск против обороны противника на Херсонском направлении. В целом ситуация для нас оптимистичная", - добавил он.

Напомним, 24 февраля ранним утром российские войска ворвались в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов и Сумы.

По данным ООН, по состоянию на 30 марта в Украине в результате российской агрессии погибли 1232 человека, ранены -1935.

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

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