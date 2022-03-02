Люди прячутся в укрытия / фото УНІАН, Марина Григоренко
В среду, 2 марта, после 15:00 в некоторых районах украинской столицы и в ее пригороде - Вышгороде - слышна серия взрывов.
Как сообщают очевидцы, гремят продолжительные взрывы, люди прячутся в укрытия.
"Бомбит не по-детски, взрывы один за одним", - рассказала УНИАН жительница столичного района Виноградарь.
Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.
На сегодня оккупанты обстреливают жилые массивы, есть жертвы среди мирного населения.