Оккупанты не прекращают обстрелы и в светлое врем суток.

В среду, 2 марта, после 15:00 в некоторых районах украинской столицы и в ее пригороде - Вышгороде - слышна серия взрывов.

Как сообщают очевидцы, гремят продолжительные взрывы, люди прячутся в укрытия.

"Бомбит не по-детски, взрывы один за одним", - рассказала УНИАН жительница столичного района Виноградарь.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

На сегодня оккупанты обстреливают жилые массивы, есть жертвы среди мирного населения.

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