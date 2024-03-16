Главное достижение наших специалистов раскрыл начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ.

Россия - это мировой киберпрецендент преступности: она уже запустила у себя государственную кибернаступательную программу и фактически воспитывает хакеров, чтобы уничтожать важные украинские объекты. Но Украина тоже реализует свое кибернаступление.

Работает как сама, так и вместе с партнерами. Среди самого масштабного достижения - блокирование поставки комплектующих для партии российских "Шахедов" и крылатых ракет. Детали раскрыл начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телемарафона. Он напомнил, что в перечне украинских спецопераций, самое ценное - это разведывательные вещи.

"Такая информация, которая дает преимущество именно твоим силам. Те вещи, которыми мы больше всего гордимся, но не можем сказать... По "Шахедам" - это один из примеров. Мы очень серьезно работаем над прекращением цепочек поставки частей вооружения в РФ. В прошлом году мы прекратили поставки "сверломоторов" на 1600 "Шахедов", а также 4 тысяч микросхем для российских крылатых ракет. Это лишь один из примеров", - заявил Витюк.

В то же время он припомнил еще один эпизод российского стыда: оказывается, в рамках некоторых кибератак, украинцам дистанционно удавалось взломать нефтяные насосы на скважинах. То есть перекрыть "денежный поток" Путина. "Устанавливали определенное количество оборотов, это приводило к авариям", - пояснил госслужащий.

Он акцентировал, что сейчас во многих филигранных операциях Вооруженных сил Украины есть киберкомпонент, важность которого трудно переоценить. Эта война началась еще десять лет назад, но именно сейчас она приобрела беспрецедентные объемы. "Это действительно первая в мире кибервойна", - подчеркнул Витюк.

В то же время он объяснил, какую эволюцию показали украинские специалисты за это трудное время. "Я так скажу, нас атакуют каждый день. В прошлом 2023 году СБУ обработала 4500 тысячи кибератак - это в среднем 10-15 киберинцидентов в день. Аналогичная цифра примерно была в 2022 году, а в 2021, до начала полномасштабного вторжения, было (кибератак - УНИАН) 1400. То есть в три раза у нас произошел рост", - сказал Витюк.

В то же время Украина научилась нейтрализовать соответствующие угрозы еще на начальных этапах, хотя следует понимать, что защитить абсолютно все так называемым "киберзабором" - нереальная задача, акцентировал он.

Витюк напомнил, что за каждой отраженной кибератакой стоит предупреждение реального вреда нашему государству и людям. "Я приведу пример: взломали компьютер и мессенджеры одного военного, узнали точное время и место сбора - дальше прилет, десятки жертв, "двухсотых", - заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ.

Также Витюк прокомментировал масштабный сбой в работе оператора "Киевстар", когда без связи осталось около 20 млн абонентов. Главная опасность инцидента заключалась в том, что украинцы в некоторых регионах не могли услышать, когда есть тревога. "Я хочу сказать, что если бы не было связи в Киевстаре еще где-то примерно неделю, был бы очень большой риск того, что упадут и другие операторы. Потому что они были не готовы к такой нагрузке", - пояснил он.

В то же время в СБУ знают, что Россия запустила у себя государственную кибернаступательную программу, что она готовится атаковать весь мир.

"Что это значит? Они обучают студентов высших учебных заведений кибернаступательным дисциплинам, по сути обучают хакеров... Изучают, как именно уничтожать объекты энергетики, объекты логистики, объекты жизненного обеспечения. Такого нигде в мире нет... Фактически сегодня Россия готовит преступников... Россия полным ходом готовится к мировой кибервойне... Готовится атаковать весь мир", - предупредил Витюк.

В России лег сервер спецсвязи Минобороны

Говоря об успехе украинских киберпрофессионалов, стоит вспомнить об еще одном красноречивом эпизоде: когда в России лег сервер спецсвязи Минобороны. Это произошло 30 января 2024 года.

И речь шла не просто о кибератаке, а об обмане российской спецслужбы ФСБ - полной нейтрализации программного обеспечения, которое она же и приняла. Этот случай комментировало Главное управление разведки Украины.

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