Мониторинговая миссия ООН призывает привлечь к ответственности россиян, виновных в изуродовании тела украинского военнопленного.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине заявляет, что обезглавливание россиянами украинского военнопленного - это не единичный случай.

Об этом идет речь в заявлении на сайте ООН в Украине. В частности, сказано, что Мониторинговая миссия ООН ошеломлена чрезвычайно жестокими видео, которые были опубликованы в социальных сетях 11 апреля.

"На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом - изуродованные тела, предположительно украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай. В последних докладах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе, совершенных против военнопленных. Эти последние нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - отмечается в заявлении.

Видео дня

Казнь украинского бойца врагами - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, вечером 11 апреля в соцсетях появилось видео, на котором российские военные ножом отрезают голову украинскому военному. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов начал это делать.

На это отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отметив, что "за все будет ответ и ответственность". Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ничего не собирается забывать и прощать убийцам. Глава государства отметил, что в мире невозможно игнорировать то, как легко эти звери убивают.

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