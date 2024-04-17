Успешно демобилизированы 4 оккупанта.

Бойцы ВСУ насильно демобилизировали не рядовых военных РФ, приехавших на фронт в Украину оккупировать и убивать.

Имена новеньких "200-х" назвал офицер украинской армии Анатолий Штефан (с позывным "Штирлиц"). Судя по всему, советские пушки "Катюша" россиян не защитили. Как, собственно, и выступление "оперной певицы" Ван-Фан на руинах Мариуполя.

По данным "Штирлица", в Украине убрали

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Офицера спецназа подполковника Абдурагимова Мадрида;

командира роты капитана Галузина Владимира;

лейтенанта Алтынхузина Рамиля;

лейтенанта Колчина Романа.

В Мариуполе китаянка спела на бис для России "Катюшу"

Как мы иронично напомнили, осенью прошлого года на территории непризнанной "ДНР" для России спела "на бис" советскую песню "Катюша" представительница КНР. Китаянка перелопатила песню под оперное исполнение: взобралась на руины мариупольского драматического театра, в котором РФ бомбила украинских детей, и запела на камеру. Этот сюжет крутил гаулейтер Денис Пушилин на пророссийских каналах, также "историю" раскручивал в Москве Кремль. Отличилась выступлением певица Ван-Фан.

Пение на руинах Драмтеатра комментировал МИД Украины. Там потребовали Китай объяснится. Подобное в месте, где РФ убила как минимум 600 людей - полная моральная деградация, комментировал представитель МИД Олег Николенко.

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