Пение на руинах Драмтеатра, где Россия убила более 600 человек, - моральная деградация, отметили в украинском Министерстве иностранных дел.

Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город.

Об этом написал представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook. Он отметил недопустимость таких действий. "Исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на руинах Драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей - пример полной моральной деградации", - подчеркнул Николенко.

Также отметил, что, по информации МИД, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блогеров. "Их приезд является незаконным. Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами", - отмечает Николенко.

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МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех китайских "гастролеров".

Важные новости Мариуполя - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин похвастался тем, что в Мариуполе на руинах Драмтеатра спела китайская "оперная певица" Ван-Фан.

Девушка забралась на балкон театра и оттуда, глядя прямо в камеру, цинично спела русскую песню "Катюша". Пушилин разместил видео с Ван-Фан в своем Telegram.

При этом главарь боевиков выдал порцию фейков о том, что Драмтеатр якобы взорвали не россияне. Но Пушилин "забыл" о том, что бомбу на здание, где прятались люди, сбросил самолет РФ.

Россияне пытались скрыть свое военное преступление - упаковали тела погибших в пластиковые мешки и вывозили их в Мангуш, где "насыпью" сваливали в 300-метровую траншею.

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