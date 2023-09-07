Пропагандисты Кремля не перестают хвалить циничный поступок девушки.

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин похвастался тем, что в Мариуполе на развалинах Драмтеатра спела китайская "оперная певица" Ван-Фан.

Девушка забралась на балкон театра и оттуда, смотря прямо в камеру, цинично спела российскую песню "Катюша". Пушилин, желая как можно ярче подыграть пропаганде Кремля, разместил видео с Ван-Фан в своем Telegram.

При этом главарь боевиков не забыл выдать порцию фейков о том, что Драмтеатр якобы подорвали не россияне. Однако Пушилин "забыл" о том, что бомбу на здание, где прятались люди, сбросил самолет РФ.

Также террорист не упомянул о том, что певица пела русскую песню на развалинах, под которыми погибли около 300 человек. Известно, что россияне после того, как оккупировали Мариуполь, пытались скрыть свое военное преступление. Оккупанты упаковывали тела погибших в пластиковые мешки и вывозили их в Мангуш, где "насыпью" сваливали трупы в 300-метровую траншею.

Новость о том, что китайская певица посетила Мариуполь и спела "Катюшу", быстро "расхватали" росСМИ. Издания страны-агрессора восторгаются тем, что "известные люди и блогеры" посещают практически разрушенный город. Помимо этого, пропагандисты использовали это видео для того, чтобы продолжить вранье о "восстановлении" и "возрождении" города.

Напомним, недавно известный рэпер рассказал о гибели брата-военного, которого считали пропавшим без вести в Мариуполе.

Вас также могут заинтересовать новости: