Ван-Фан повторила нарративы Кремля.

Оперная певица из Китая Ван-Фан, которая незаконно посетила временно оккупированный Мариуполь и цинично спела "Катюшу" на руинах драмтеатра, сделала скандальное заявление про украинцев. Она повторила кремлевские нарративы об "украинских нацистах", убивающих детей.

"Я не только певица, я еще и мама двоих детей. Поэтому, когда я увидела в репортажах СМИ, как украинские нацисты убивают детей, это вызвало во мне шквал гневных эмоций. Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди и дети. Надеюсь, что я смогу для них что-то сделать", - заявила китайская исполнительница во время пресс-конференции, видео с которой опубликовали ряд СМИ.

Кроме того, она вспомнила о мемориале погибшим детям, так называемая "Аллея ангелов", на которой часто спекулируют российские пропагандисты.

"Пленных украинских нацистов доставили в этот музей, чтобы показать им "последствия" их действий. Я тоже хотела там побывать. Я мама, для меня это очень важно", - заявила Ван-Фан.

Оперная певица Ван-Фан – что известно о неслучайной "туристке"

Ван Фан родилась в 1985 году в провинции Ляонин. Она окончила Шэньянскую консерваторию, после чего работала преподавателем вокала.

Ее звезда зажглась после участия в Национальном Гран-при молодых певцов в 2013 году. Тогда она вошла в десятку лучших исполнителей Китая, а в 2014 году исполнила "Гимн героям" на сцене гала-концерта весеннего фестиваля CCTV, что сделало ее невероятно популярной. В Китае ее называют "Ангел красного пения".

Ее супруг Чжоу Сяопин – известный блогер и политический деятель. Он является членом 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая. Сяопин прославился благодаря резким антиамериканским высказываниям, активной критикой всего, что связано с Западом и ярой поддержкой коммунизма.

Турне по временно оккупированной части Украины – главные новости

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором китайская оперная певица Ван-Фай на руинах Драмтеатра в Мариуполе, который разбомбили вместе с людьми россияне, исполняет российскую песню "Катюша".

Китайская делегация незаконно пересекла границы Украины, связи с чем МИД Украины потребовало объяснений от Пекина по поводу цели пребывания их граждан на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Кроме того, Украина намерена выдать запрет на въезд для всех китайских блогеров и певцов, посетивших Мариуполь.

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