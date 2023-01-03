Российских военных призвали предоставить координаты мест с техникой и боеприпасами.

Украинские военные записали видеоролик, в котором "капитан HIMARS" обратился к военнослужащим российской армии.

"Русский солдат! Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы и я не буду бить по располагам. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей", - сказано в обращении.

Удары ВСУ по местам дислокации оккупантов

ВСУ устроили незабываемый новогодний "фейерверк" российским оккупантам в Макеевке. Воины ударили по училищу, где находились, по разным данным, от нескольких десятков до 600 мобилизованных из России.

Видео дня

В понедельник, 2 января воины устроили "новогоднюю дискотеку" для оккупантов в Пологах Запорожской области.

Украинские воины разгромили базу российских оккупантов в селе Правые Саги вблизи Олешек на Херсонщине. Оккупанты сами "сдали" локацию.

ВСУ устроили налет на позиции врага в Чулаковке под Херсоном в новогоднюю ночь. У россиян - огромные потери, Генштаб отчитывается о 500 погибших и раненых.

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