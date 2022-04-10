Поездка была согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер завтра, 11 апреля, полетит в Москву на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Поездка была согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Информацией о предстоящей встрече сначала поделилось издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники, близкие к канцлеру. А затем данные СМИ подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как передает Kronen Zeitung, Нехаммер намерен действовать как "строитель мостов". Он хочет "попробовать все, чтобы хоть немного приблизился мир" между Россией и Украиной. А для этого нужны не только звонки, но и личные визиты.

Напомним, вчера, 9 апреля, Нехаммер посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям Kronen Zeitung, канцлер подвергся критике за визит, ведь якобы поставил под угрозу нейтралитет Австрии.

Во время встречи лидеры провели совместное выступление. На нем Зеленский рассказал о количестве оккупантов под Мариуполем, объяснил, от чего зависят дальнейшие действия РФ и прокомментировал возможное обострение боев.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: