Обучение стартует на следующей неделе и будет проходить по ускоренному курсу.

Украинские военные приступят к обучению на танках Leopard 2 в Германии уже в середине следующей недели. Об этом пишет Spiegel.

По данным источников издания, первые группы украинских танкистов уже прибыли в Германию для обучения. Тренировки будут проходить на военном полигоне в районе города Мюнстер, где уже стартовало обучение украинских экипажей для боевых машин пехоты Marder.

"Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет", – отмечает издание.

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Утверждается, что первые украинские экипажи на танках Leopard 2 отправятся на фронт уже в конце марта – если все пойдет по плану.

Поставки западных танков в Украину

В январе Украина получила первые обещания от стран-партнеров поставить танки западного образца. Сначала президент Польши Анджей Дуда решил передать 14 танков Leopard 2.

Затем Великобритания пообещала передать 14 своих танков Challenger 2. В настоящее время украинские танкисты уже находятся на острове и обучаются работе с этими машинами.

25 января правительство Германии – после длительных переговоров – официально одобрило передачу Украине 14 танков Leopard 2 и дало зеленый свет другим странам на реэкспорт таких танков в Украину. Позднее были обещаны дополнительные количества танков.

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