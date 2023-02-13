Инструкторы говорят, что наши бойцы очень мотивированы, они увлечены техническими характеристиками танков.

Украинские танкисты сегодня начали учения в Германии. Их тренируют управлять танками Leopard 2. Курс продолжится, прогнозируют в Берлине, до конца первого квартала этого года.

Современную технику наши военные осваивают и в Польше. На базе в Сьвентошуве проходит тренировка на тех же "Леопардах". Как проходят тренировки наших военных, которые учатся управлять современными танками Leopard-2, показали в сюжете ТСН.

Корреспондентка стала свидетелем того, как украинские военные осваивают танки Leopard 2 в Польше, на учения прибыли и президент этой страны Анджей Дуда, и министр обороны.

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Кроме польских инструкторов, здесь работают и союзники Польши из Канады и Норвегии. Украинские танкисты несколько дней назад приехали с фронта, Дуда назвал их очень опытными.

Журналисты рассказали, что тренируется здесь всего 21 экипаж, в целом 105 военных, в том числе технический персонал по обслуживанию танков. Сначала у них теоретические занятия, потом - работа на симуляторе, работа в поле, а под конец польские инструкторы проверят приобретенные умения.

Один из польских инструкторов рассказал, что польские танкисты тренируются 2 месяца. А вот украинских военных научат управлению танками "Леопард" за 1 месяц. Тренируются бойцы из Украины усиленно - 6 дней в неделю по 12 часов и даже больше.

"Это украинские танкисты, которые раньше работали на танках. Они мотивированы, они много знают", — говорит инструктор. Наши бойцы восхищены техническими характеристиками Leopard 2.

Передача танков Leopard 2 Украине

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам. В первой волне передачи оружия Вооруженным силам Украины поступит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

Сообщалось, что Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard - с десяти до пяти недель. Известно, что Норвегия хочет доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.

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