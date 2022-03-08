Ситуация в Каменском контролируемая, в городе обустраивают бомбоубежища.

В Каменском Днепропетровской области ситуация контролируемая ВСУ, но сирены здесь звучат часто. Город готовится к обороне: обустраивает бомбоубежища и формирует стратегические запасы горючего.

Об этом рассказал мэр города Андрей Белоусов в эфире телеканала Украина24.

"Городу помогают жители и промышленные предприятия. Город сформировал резерв горючего, а волонтеры совместно с коммунальными службами занимаются обустройством бомбоубежищ", - рассказал Белоусов.

Аварийные службы Каменского восстанавливают линии электропередач. Город закупает горюче-смазочные материалы, аптечки, бронежилеты, одежду для военных.

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