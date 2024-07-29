Общее количество ракет может достигать 12 единиц.

Российские захватчики вывели в Черное море сразу три субмарины, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" - в ВМС ВСУ оценили угрозу и считают, что это свидетельствует об определенной тактике врага. Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, враг впервые вывел в море сразу три подводные лодки, которые являются ракетоносителями.

"Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда Черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", - добавил военный.

В комментарии УНИАН, Плетенчук уточнил, что за время, которое служит спикером ВМС ВСУ (с мая 2023 года) такого количества подводных лодок с "Калибрами" в Черном море не фиксировалось.

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"Не помню, чтобы был выход сразу трех единиц", - сказал представитель ВМС.

В то же время по его словам, такое количество подводных ракетоносителей свидетельствует о тактике, которую избрал противник.

"Не могу сказать, что это угрожает чем-то новым (Украине - УНИАН). Это равно выходу в море, например, подводной лодки и фрегата, который имеет восемь ("Калибров" - УНИАН), или ракетного корабля, у которого тоже восемь... То есть, нового в этой угрозе нет ничего. Вопрос в том, что сама тактика, практика применения ранее не внедрялась", - объяснил Плетенчук.

Он уточнил, что в Черном море враг фактически свел присутствие своих боевых единиц, которые реально время от времени находятся в акватории, в основном именно подводными лодками.

Также иногда на внешний рейд в Новороссийске (РФ) примерно на час выходят фрегаты "Адмирал Макаров" или "Адмирал Эссен", чтобы "отстреляться" и быстро возвращаются на базу.

В свою очередь Плетенчук отметил, что сегодняшний выход в море сразу трех подводных лодок не обязательно означает, что будет осуществлен запуск ракет.

"Это может быть и процесс обучения личного состава", - объяснил спикер.

Он добавил, что речь идет о трех лодках "Варшавянка" (636 проект), которые могут иметь на борту в общей сложности 12 "Калибров".

Использование "Калибров" Россией: что известно

Напомним, недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что ракеты морского базирования "Калибр", которые РФ использует против Украины, уже не так эффективны, как были в начале полномасштабного вторжения, поэтому враг их использует комплексно.

По его словам, ситуация в Азово-Черноморском бассейне остается неизменной в течение длительного времени. В частности, в Азовском море нет боевых кораблей РФ, а в Черном - это или полное отсутствие боевых единиц врага, или присутствие подводной лодки.

Спикер отметил, что эффективность "Калибров" вызывает "некоторые вопросы". Военный уточнил, что ВСУ за период полномасштабного вторжения уже изучили это оружие и имеют соответствующие способы успешного противодействия. В частности, когда враг применяет "Калибры" как отдельный вид вооружения, показатель сбития этих ракет иногда достигает 100%. Враг их применяет обычно в комбинированных атаках для того, чтобы нагрузить ПВО ВСУ.

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