Жалуется жене на питание в армии: открыли тушенку , "там одни задницы куриные да кости какие-то".

Оккупант говорит, что российский план не сработал в Украине, "калибры-хренибры" не помогают, а Владимира Путина называет "дебилом".

Об этом говорится в разговоре оккупанта с женой, который обнародовало Главное управление разведки Вооруженных сил Украины.

Он рассказывая жене о состоянии оккупационной армии отмечает, что "план не сработал, а калибры-хренибры не помогают..."

Оккупант жалуется на отсутствие нормального питания. Отмечает, что вместо штатных сухпайков выдают малосъедобные консервы. "Дали какую-то консерву, которую жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни задницы куриные да кости какие-то. У зампотыла исчез КАМАЗ с сухпайками. Теперь нам жрать нечего".

Неодобрительно оккупант отзывается и относительно действий своего командования: "Слушайте больше нашего президента-дебила... Я с первого дня говорил, что это не приведет ни к чему хорошему... месиво еще впереди основное... хваленые Калибры-хренибры ничего не помогают". На что жена оккупанта сделала вывод, что "план не сработал".

Россиянин подытожил разговор надеждой "дотянуть до пенсии" и уйти из армии.

Ранее Служба безопасности Украины перехватила предсмертную просьбу оккупанта.

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