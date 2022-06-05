По словам Олега Жданова, на следующей неделе Украина получит реактивные системы.

Американские самоходные артиллерийские установки Paladin М109 уже на фронте в Украине.

Об этом рассказал известный украинский эксперт Олег Жданов в эфире общенационального телемарафона.

"Действительно, гаубицы уже на фронте уже работают. Сейчас есть информация, что пришли Paladin М-109, они заменят нашу 2С3, дальность у нее больше на 5 километров. Дело в том, что Paladin – это практически автоматическая гаубица, там вводишь координаты, и система сама автоматом приводит цель с учетом метеопоправок. В этом она выигрывает перед российскими образцами". – отметил он.

"Что касается реактивных систем, то они на подходе, и, как я понимаю, на следующей неделе мы точно получим. Это критическое оружие, но оно не изменит расписание войны, оно поможет нашим войскам закрыть те дыры и тот недостаток дальнобойных реактивных систем большой мощности, которых у нас, к сожалению, не хватает", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин угрожает Украине новыми ударами из-за поставок ей дальнобойных ракет.

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