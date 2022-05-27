Город обстрелян российскими оккупантами, там практически не осталось уцелевших зданий.

Ситуация в Мариуполе на грани катастрофы. Город оцеплен оккупантами, они убили более 20 тысяч мирных жителей. Также захватчики постоянно бомбили завод "Азовсталь", на территории которого находились мирные жители и защитники Мариуполя.

УНИАН рассказывает, что происходит в Мариуполе в пятницу, 27 мая 2022 года:

07:00 В Мариуполе растет смертность из-за эпидемиологической ситуации. Город нуждается в помощи международных организаций, которые могут повлиять на то, что происходит в нем. Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко.

"Смерти, которые происходят в городе, до сих пор оккупантами скрываются, процесс захоронения скрывается, анонсируемая судмедэкспертиза, возможно, она и проходит, но результатов ее никто не видит", - подчеркнул Андрющенко.

06:11 Российские захватчики заставляют оставшихся в Мариуполе людей работать за "гуманитарную помощь". Рабский труд на оккупантов - фактически единственный вариант выжить в Мариуполе. Об этом сообщает издание "24 канал" со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации журналистов, пожилых людей, мужчин, женщин и детей привлекают к работе по разбору завалов и сбору тел погибших.

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