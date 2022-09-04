В Лисичанске людям приходится стоять в "километровых" очередях за хлебом.

На временно оккупированных территориях Луганской области люди, которые не уехали подальше от "русского мира", вынуждены подолгу стоять в очередях за хлебом. Рашисты не спешат возобновлять коммуникации и чинить то, что сами же разрушили.

Жизнь в Лисичанске и Северодонецке уже показали на жутких видео.

Так, оккупанты заставляют людей унижаться ради еды. Жителям одного из районов Лисичанска приходится с самого утра занимать очередь и стоять за хлебом от рашистов.

Видео дня

А жители Северодонецка, которые возвращаются в город за вещами, не скрывают своего ужаса от того, что видят в разрушенном городе. Выжженные дома, обломки и безлюдные улицы - такой "русский мир" оккупанты принесли в некогда цветущие украинские города.

Ранее УНИАН уже сообщал, что россияне на оккупированной территории Луганщины за украденные в банках гривны покупали доллары у местных.

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