По его словам, оккупанты не украли какие-то "стратегических" сумм, но гривень было немало.

Русские захватчики грабили банки на временно оккупированных территориях Украины, а за украденные деньги покупали доллары у местных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Как только оккупанты захватили территории, то первое, что они сделали – это начали грабить банки и гривня, в принципе, первое время в них самих была. Поэтому им надо было использовать эту гривню с максимальной для себя выгодой", - рассказал он.

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По словам Гайдая, оккупанты не украли каких-то "стратегических" сумм, но гривен было немало и за них они покупали "валюту" у местных жителей.

"Для того, чтобы людям как - то выживать, им надо было менять валюту на гривни, рубли, и таким образом они ее переводили в удобную для себя денежную сумму", - пояснил он.

Напомним, по последним данным, Россия украла в Украине уже полмиллиона тонн зерна и 11 тысяч тонн металла.

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