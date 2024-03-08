Противники используют иранские беспилотники в западной части Крыма, поделились в британской разведке.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Россия использует беспилотный летательный аппарат иранского производства Mohajer-6 для наблюдения над Черным морем и Крымом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Отмечается, что Mohajer-6, который Иран передал России, уже замечен над Черным морем и Крымом. При этом сказано, что он предназначен для ведения разведки, наблюдения, обнаружения целей, а также может проводить атаки типа воздух-земля, сбрасывая управляемые боеприпасы.

По данным британской разведки, радиус действия Mohajer-6 ограничен прямой видимостью управления оператором в режиме реального времени: примерно 200 км на высоте 3,5 км.

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"Применение этих дронов в западном Крыму, вероятно, свидетельствует о том, что Россия пытается определить угрозы для российских портов и судов после недавних успехов Украины. Существует реальная возможность, что его миссией является и поддержка российских процессов для направления ударов по юго-западному побережью Украины", - сообщает Минобороны Британии.

При этом отмечается, что Украина сбила по меньшей мере один Mohajer-6 - 23 сентября 2022 года над Черным морем. При этом Россия, вероятно, случайно сбила такой дрон над Крымом 6 июня 2023 года.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сказал, что впервые в Украине зенитчиками ВСУ сбит ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6, предназначенный, в частности, для проведения разведки и огневого поражения.

В конце августа 2022 года CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Джо Байдена, сообщило, что Россия теперь располагает иранскими боеспособными беспилотниками, которые, вероятно, задействуют в войне против Украины. Их в РФ доставили грузовыми самолетами в середине августа. До этого россияне провели учения в Иране по применению беспилотников.

В США считают, что РФ официально закупила и перевезла беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed - Shahed-129 и Shahed-191. Эти два типа беспилотных летательных аппаратов могут транспортировать высокоточные управляемые боеприпасы и применяться для наблюдения. 13 сентября 2022 года ВСУ впервые уничтожили иранский ударный дрон Shahed-136 вблизи Купянска Харьковской области.

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