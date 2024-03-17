Российский министр проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу "засветился" во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", Шойгу проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота, заслушал доклады о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач.

"Глава МО РФ поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть корабля", - пишут пропагандисты.

Кроме того, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских беспилотников.

Черноморский флот идет на дно

В ночь 5 марта возле Керченского пролива защитники Украины уничтожили корабль "Сергей Котов" противника, стоимость которого составляет около 65 миллионов долларов.

РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла немало бортов, в том числе флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва". Всего по состоянию на 16 марта ликвидировано 26 кораблей/катеров противника и одна подводная лодка.

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