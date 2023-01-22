Захватчики попали в здание школы.

В воскресенье, 22 января, российские захватнические войска обстреляли оккупированные Олешки (Херсонский район) Херсонской области.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рищук в своем Telegram-канале. По его словам, захватчики попали в здание местной школы, также пострадали жилые дома.

"Сегодня орки озверели. Обстреляли Жилпоселок в Олешках. Прилет между домами 14 и 12. Прилет у дома 17. Прилет по школе 4. Дома без окон", - написал Рищук.

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Обстрелы Херсонщины

Как известно, осенью Вооруженные Силы Украины освободили часть оккупированных территорий Херсонской области. С тех пор армия РФ систематически обстреливает Херсон и область.

По мнению главы Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина, таким образом они хотят "сломать" волю жителей Херсона, а также запугать людей в оккупации.

В результате обстрела 19 января около 15 тысяч абонентов Херсона остались без электроснабжения.

По данным Герального штаба Вооруженных сил Украины, сейчас оккупанты пытаются создать базу данных мест проживания местных жителей.

Недавно стало известно о проведении самой массовой медицинской эвакуации больных из Херсона во Львовскую область.

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