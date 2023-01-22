Сработали подразделения аэроразведки и артиллерии.

Воины 71 егерской бригады ДШВ ликвидировали группу оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, скопление живой силы противника в районе Бахмута обнаружили "птички" егерей ДШВ. Координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке "Краб".

"Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора. Потом посадку зачистили штурмовые подразделения егерей-десантников", - отметили в Минобороны.

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Бои за Бахмут

Уже несколько месяцев продолжается активное наступление оккупантов на Бахмутском направлении. По словам израильского аналитика Давида Шарпа, в районе Бахмута наблюдается тактика попыток выдавливание украинских войск.

Немецкая разведка, в свою очередь, замечает, что захват Бахмута может обернуться для Украины "настоящей катастрофой", поскольку РФ может прорваться вглубь территорий.

Институт изучения войны пишет, что оборона Бахмута стратегически обоснованной операцией: Украина заплатила бы значительную цену, если бы российским войскам удалось легко взять город.

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