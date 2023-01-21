Противник может подразделение зеков запускать на минные поля, чтобы они своими телами прокладывали дорогу, отметил глава Луганской ОВА.

Возле города Кременная Луганской области идут тяжелые бои, у россиян было достаточно времени, чтобы все очень сильно заминировать.

Сейчас это, наверное, является самой большой проблемой, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "FreeДом". "Тяжелые бои возле Кременной. В принципе, мы и предполагали, что так и будет, потому что было достаточно времени у российских войск для того, чтобы очень сильно все заминировать. Вот это на сегодняшний день, наверно, самая большая проблема", - сказал чиновник.

Гайдай подчеркнул, что манера ведения боя, наступления российско-оккупационными войсками и Силами обороны Украины кардинально отличается.

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"…Потому что те просто заваливают телами. И если даже минное поле - то для них плевать - они могут подразделение зеков запускать на минные поля, чтобы они просто своими телами прокладывали дорогу. С нашей же стороны... - каждый солдат просто бесценен…", - заявил глава ОВА.

Бои за Кременную - сейчас это надо знать

Армия Украины в конце лета прошлого года пошла в контрнаступление. В Луганской области нашим воинам удалось освободить 12 населенных пунктов.

14 января Сергей Гайдай сообщил, что защитники Украины понемногу продвигаются вперед в направлении Кременной. 16 числа британское Минобороны, ссылаясь на данные разведки, поделилось, что украинские военные постепенно приближаются к Кременной.

Справка УНИАН. По сведениям украинских властей, россияне взяли под контроль Кременную 18 апреля прошлого года.

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