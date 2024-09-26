Там поблагодарили американскую сторону за поддержку.

США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью $375 млн. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в соцсети.

Он отметил, что этот пакет включает артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты класса "воздух-земля", бронетехнику и противотанковые средства.

"Спасибо нашим американским партнерам за лидерство и непоколебимую поддержку в борьбе с российскими захватчиками", - написал Умеров.

Напомним, недавно стало известно, что Вашингтон объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн. Этот пакет помощи почти вдвое превышает объем последних поставок. Выделение нового оружия для ВСУ подтвердили в Пентагоне. Это уже 66-й транш оборудования, который Администрация Байдена предоставляет Украине со складов Пентагона, начиная с августа 2021 года.

Помощь США Украине

Администрация президента Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы иметь возможность использовать $5,6 млрд военной помощи Украине до 30 сентября.

Также речь шла и о помощи на сумму $2,4 млрд в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины". Эта программа позволяет администрации США покупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его из американских запасов вооружения.

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