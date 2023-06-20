Ранее единственной страной, которая смогла купить эти танки у Израиля, был Сингапур.

Иерусалим рассматривает возможность продажи танков Merkava странам Европы. Израиль снял с хранения 200 боевых машин.

"Танки Merkava Израиль не экспортировал за исключением Сингапура. Эта страна имеет на вооружении примерно 25 этих машин в последней модификации Merkava Mk.4. Сейчас говорится о 200 машинах Merkava Mk.2 и Merkava Mk.3, снятых с хранения, которые должны экспортироваться Израилем", – рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

При это он не считает, что в Иерусалиме резко примут решение о передаче наступательного оружия Киеву, учитывая, что ранее Израиль не охотно оказывал помощь Украине.

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"Сейчас страны-партнеры Украины из Восточноевропейского блока понимают, что в Европе продолжается большая война и нужно усиливать свою оборону. Ранее они передали нам со своих складов советские модернизированные танки Т-72. И теперь, предположил он, возможно, они планируют пополнить свой парк уже более эффективной бронетехникой", - подытожил эксперт.

Продажа танков Merkava - что известно

16 июня издание Reuters сообщило, что Израиль ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам, одна из которых находится в Европе.

По словам представителя Минобороны Израиля, что рекордный спрос на израильскую продукцию отчасти связан с желанием стран пополнить свои арсеналы после предоставления Украине оружия для войны с Россией.

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