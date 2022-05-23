Каждый новый обстрел приводит к снижению давления в сетях, и это также затрудняет работу всей системы.

В связи с боевыми действиями Донецкая область может в ближайшее время быть отключена от газоснабжения.

Об этом заявил председатель областной военной администрации Павел Кириленко в Фейсбук.

"Ситуация с поставками газа потребителям в Донецкой области сейчас крайне сложная. Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен на Луганщине. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из - за постоянных обстрелов российской армии", - написал Кириленко.

Кроме того, отметил он, каждый новый обстрел приводит к снижению давления в сетях, и это также усложняет работу всей системы.

"Все это может в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения в области", - предупредил глава ОВА.

Он уточнил, что в случае прекращения газоснабжения жители области должны будут перекрыть все газовые краны и ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ, а также ни в коем случае не вмешиваться в работу газовых сетей самостоятельно.

Ранее сообщалось, что 18 мая Луганская область осталась без света, обесточена последняя крупная подстанция.

Вас также могут заинтересовать новости: