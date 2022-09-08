Главный фонтан из театрального сквера также был похищен.

Российские захватчики похитили фонтан, который украинские власти должны были установить в Кальмиусском районе Мариуполя, и привезли в оккупированный в 2014-м году Харцызск.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы нашли свой фонтан. Правда, пока не главный из театрального сквера. А подобный. Новый. Подготовлен к запуску весной перед восстановленным бассейном "Нептун" в Кальмиусскому районе. Недавно его, как и все стоящее и уникальное в Мариуполе, тоже отправлили в ремонт и украли россияне. Однако теперь – это очередной подарок оккупантов Харцызску", – написал он и опубликовал соответствующее видео.

Видео дня

Андрющенко подчеркнул, что конечно, чувствуется радость за детей, которые живут в оккупации, но объемы похищенного в Мариуполе возмущают.

"Ярость. Просто ярость", – резюмировал он.

Заметим, Харцызск, которому россияне подарили похищенный фонтан, с 2014 года находится под оккупационной в так называемой "ДНР".

Ранее УНИАН сообщал, что россияне похитили из музеев оккупированного Мариуполя оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, а также уникальные иконы.

Краеведческий и художественный музеи остались без коллекций, которые являются культурным наследием Мариуполя и региона, а сами учреждения были уничтожены.

Также украли троллейбусы. Их перекрасили в цвета партии "Единая Россия" и планировали запустить в Донецке.

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