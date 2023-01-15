Украина стремится запустить процесс репатриации раненых украинских защитников.

Страна-агрессор удерживает 800 раненых и тяжелораненых украинских защитников. Согласно Женевским конвенциям, их должны передать Украине без каких-либо условий.

Список этих лиц был передан российской стороне во время встречи омбудсменов в Анкаре, сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Укринформ".

"Мы пытаемся сейчас доказать российской стороне, что в отношении раненых надо придерживаться Женевской конвенции, которую ратифицировали и Украина, и Россия, и чтобы Турция включилась в этот процесс. Причем российская сторона соглашается, что мы должны действовать исключительно на основании Женевской конвенции. Открываем этот документ и читаем статью 110, где указано, что тяжелораненые отдаются другой стороне безо всяких условий и производится не обмен ранеными, а репатриация. В списке раненых украинских военных, переданном России для этой репатриации, насчитывается 800 имен. Также там указано, что госпитализация может происходить в нейтральную страну, которую согласовали страна, удерживающая в плену, и государство, к которому военнослужащие относятся. Мы объяснили это российской стороне. Не скажу, что они уже согласились и начинают выполнять, но признали, что это действительно есть в Женевской конвенции. Мы вместе это проверили прямо в ходе общения", – сказал он.

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Нейтральной страной, куда могут быть госпитализированы раненые украинские защитники, может выступить Турция.

"Турция также подтвердила, что готова забирать наших раненых, лечить и возвращать домой. Предстоят еще телефонные разговоры Эрдогана с Президентом Зеленским и Владимиром Путиным", – отметил украинский омбудсмен.

Он также отметил, что процессом репатриации может заниматься уже имеющийся Координационный штаб, который обеспечивает проведение обменов пленными из РФ.

"Благодаря усилиям Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и всех, кто работает в Координационном штабе, мы уже вышли на системную работу, когда проводятся обмены военнопленными на основании Женевской конвенции. Обмены сейчас происходят каждую неделю, и этот канал работает. Хотим усилить это направление и чтобы заработало что-то новое, в частности, репатриация. По гражданским, очевидно, это будет другой трек. Но, думаю, нет смысла под него строить отдельный координационный центр", – отметил он.

Обмен пленными из РФ

В прошлом году во время обменов пленными из РФ Украине удалось вернуть домой почти 1600 человек. Прежде всего Россия возвращает военных (1464 человека за прошлый год), значительно труднее происходит обмен гражданских (132 человека возвращены в прошлом году).

В воскресенье, 8 января, состоялся первый обмен пленными между Украиной и Россией в этом году. Украина вернула домой 50 защитников. 14 января должен был состояться очередной обмен пленными, но, как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, Россия отменила его в последний момент. В украинской разведке, комментируя сорванный обмен, акцентировали, что мы имеем дело с "активизацией рашистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в стране, в том числе и сейчас в направлении украинских военнопленных".

В российском плену остаются тысячи военных и десятки тысяч гражданских. В конце декабре уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что в российском плену находятся около 3,4 тысяч защитников Украины. По информации представительницы Ассоциации семей защитников "Азовстали" Галины Клемпоуз, около двух тысяч защитников "Азовстали" до сих пор в плену.

Кроме этого, у украинская власти есть обращения около 20 тысяч семей гражданских лиц, к исчезновению которых причастна РФ.

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