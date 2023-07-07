На быстрое освобождение Бахмута пока что рассчитывать не стоит. Процесс деоккупации не ускорит даже установление контроля над Клищиевкой.
Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что россияне подготовились к контрнаступлению ВСУ
"Мгновенной операции как в Харьковской области не будет. Потому что враг сопротивляется и пытается контратаковать. Думаю, здесь надо быть достаточно осторожными в оценках перспектив украинского контрнаступления. Уж очень тщательно противник подготовился, слишком серьезные у него там возможности и ресурсы", - указал эксперт в комментарии РБК-Украина.
В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Бахмут все же может быть освобожден в ближайшее время, если на флангах будет благоприятная ситуация.
"В перспективе мы можем говорить, что будет освобожден не только Бахмут, но и территории, захваченные в ходе наступательных действий прошлой зимой и осенью, включая Соледар", - подытожил Мусиенко.
Бои за Бахмут - последние новости
Ожесточенные бои за город-крепость идут уже десять месяцев, даже вопреки заявлениям российских оккупантов о захвате Бахмута. Сейчас бойцы ВСУ выдавливают россиян из Бахмута.
Аналитики Института изучения войны отметили, что ВСУ провели успешные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись к юго-западу и западу.