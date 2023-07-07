Отмечается, что многое будет зависеть от ситуации на флангах.

На быстрое освобождение Бахмута пока что рассчитывать не стоит. Процесс деоккупации не ускорит даже установление контроля над Клищиевкой.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что россияне подготовились к контрнаступлению ВСУ

"Мгновенной операции как в Харьковской области не будет. Потому что враг сопротивляется и пытается контратаковать. Думаю, здесь надо быть достаточно осторожными в оценках перспектив украинского контрнаступления. Уж очень тщательно противник подготовился, слишком серьезные у него там возможности и ресурсы", - указал эксперт в комментарии РБК-Украина.

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В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Бахмут все же может быть освобожден в ближайшее время, если на флангах будет благоприятная ситуация.

"В перспективе мы можем говорить, что будет освобожден не только Бахмут, но и территории, захваченные в ходе наступательных действий прошлой зимой и осенью, включая Соледар", - подытожил Мусиенко.

Бои за Бахмут - последние новости

Ожесточенные бои за город-крепость идут уже десять месяцев, даже вопреки заявлениям российских оккупантов о захвате Бахмута. Сейчас бойцы ВСУ выдавливают россиян из Бахмута.

Аналитики Института изучения войны отметили, что ВСУ провели успешные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись к юго-западу и западу.

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