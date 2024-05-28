Это будет "бесценный, хотя и дефицитный, ресурс", отметил Шон Белл.

Как только истребители F-16 передадут Украине, перед Киевом встанет задача: когда и где использовать эти ценные ресурсы и как избежать их уничтожения, чтобы они смогли внести свой вклад в украинские оборонительные усилия. Такое мнение высказал военный аналитик Шон Белл, передает Sky News.

По его словам, это будет "бесценный, хотя и дефицитный, ресурс".

"F-16 можно было бы использовать для поддержки линии фронта, но они будут очень уязвимы в этой динамичной и враждебной воздушной среде. Их также можно использовать для нанесения ударов по ключевым военным объектам на территории России, что, безусловно, приведет к изменению тактики Москвы. Или, если Украина захочет угрожать Крыму, F-16 можно будет использовать в скоординированной атаке в поддержку более широкой кампании", - отметил эксперт. Видео дня

В любом случае, он считает, что Украине нужна вся возможная помощь, чтобы обратить вспять российскую динамику на поле боя.

По его словам, ожидается, что первый транш истребителей F-16 может прибыть в Украину уже в начале июля, однако, неизвестно, "будут ли к этому времени готовы другие составляющие этого мощного военно-воздушного потенциала":

"Для обеспечения надежного и эффективного боевого воздушного потенциала Украины требуются должным образом подготовленные и опытные пилоты, наземный персонал, вооружение, средства защиты и радары".

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, Бельгия обязалась поставить Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. При этом первые самолеты должны быть поставлены уже "до конца года".

Данное обязательство оформлено в соглашении по гарантиям безопасности, подписанное 28 мая в Брюсселе по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: