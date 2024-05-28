Ожидается, что несколько истребителей Бельгия передаст Украине уже в этом году.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщает, что Киев сможет использовать многоцелевые истребители F-16 от Бельгии на украинской территории. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление он сделал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Относительно вашего вопроса об использовании самолетов - все, что входит в наше соглашение, там четко расписано, что украинские Вооруженные силы могут их использовать на украинской территории", - подчеркнул Де Кроо.

Премьер добавил, что Бельгия сделает все в ее силах, чтобы поставить несколько самолетов в Украину уже в этом году.

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"Это может быть хорошим вкладом в помощь других стран, которые также предоставляют F-16 в этом году", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский и Де Кроо 28 мая в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Отмечалось, что Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году, и до 2028 года предоставит Украине 30 истребителей F-16.

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