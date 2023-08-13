Украина никогда не будет в состоянии начать общевойсковое наступление в западном стиле без авиации, считает военный аэрокосмический эксперт Дуглас Барри.

С большим количеством западных боевых самолетов Украина могла бы лучше защитить свои наземные войска от атак российской ударной авиации, считает полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер.

Его мнение публикует газета The New York Times, пытаясь выяснить, сыграли бы американские истребители F-16 решающую роль в контрнаступлении Украины, и будет ли оно успешным без них.

"Военная логика подсказывает, что для проведения успешных наземных операций необходимо иметь превосходство в воздухе. Некоторые американские генералы говорят: "Ну, это не то, что нужно украинцам в данный момент". Я думаю, что это политическое заявление, а не военное логическое заявление", - отметил Рейснер.

Военный аэрокосмический эксперт из Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри считает, что отправка в бой всего нескольких F-16 не будет иметь большого значения на войне. На вопрос, помогли бы ВСУ в контрнаступлении несколько должным образом обученных и оснащенных эскадрилий F-16, Барри сказал: "Теоретический ответ - да". По его мнению, ВСУ "никогда не будут в состоянии начать общевойсковое наступление в западном стиле без авиации".

А бывший пилот F-16 Марк Бридлав заявил, что для украинских вооруженных сил было бы "большой пользой" изучить и применить так называемую общевойсковую тактику, которая является основой современной наземной войны". Тем не менее, добавил он, "если вы ожидаете, что Украина будет воевать так, как мы воюем, то у них должны быть инструменты, которые есть у нас, а мы им эти инструменты не дали".

Украина выигрывает войну с Россией - The Times

Напомним, как писало издание The Times, хоть Украина и выигрывает войну с РФ, она не закончится к Рождеству. Отмечалось, что для обеих сторон война превратилась в изнурительную работу. Как и Россия, Украина сейчас в значительной степени отказалась от смелых обещаний о неминуемом триумфе. Вместо этого речь идет о взятии отдельных сел, о достигнутых или сорванных успехах пехоты.

Сообщалось, что в Украине и на Западе растет осознание того, что им необходимо начать работу в новом, более длительном временном интервале. Как сказал один чиновник США: "Мы еще не закрыли книгу на 2023 год, но мы начинаем думать о 2024 годе".

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