В Украине и на Западе растет осознание того, что им необходимо начать работу в новом, более длительном временном интервале.

Оптимистические прогнозы, которые с уверенностью говорили о быстрой и легкой победе, когда Украина начала долгожданное контрнаступление, подложили Киеву свинью, подняв ожидания до нереального уровня.

Для обеих сторон война превратилась в изнурительную работу. Как и Россия, Украина сейчас в значительной степени отказалась от смелых обещаний о неминуемом триумфе. Вместо этого речь идет о взятии отдельных сел, о достигнутых или сорванных успехах пехоты. Об этом в своем материале пишет издание The Times.

В Украине и на Западе растет осознание того, что им необходимо начать работу в новом, более длительном временном интервале. Как сказал один чиновник США: "Мы еще не закрыли книгу на 2023 год, но мы начинаем думать о 2024 годе".

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Сдержанный пессимизм

Украинцы признают, что контрнаступление якобы пошло не по плану, и они не добились того прогресса, на который надеялись или ожидали. Но это не значит, что контрнаступление провалилось, так как территория освобождена, а российские силы серьезно деградировали. Остается еще пару месяцев, в течение которых Украина еще может добиться прорыва, до того, как осенне-зимняя непогода действительно начнет усложнять условия.

Тем не менее перспективы крупного прорыва на южном фронте, который разделил бы российские войска надвое и изолировал бы Крым, хотя и отнюдь не невозможные, уменьшаются, пишет The Times.

Этого можно было ожидать, добавляют авторы статьи. Несмотря на предоставление некоторого количества западного оборудования и обучение, армия не реформируется за несколько месяцев. "Украинцы в каком-то смысле застряли между своим старым советским способом ведения войны и новым, западным", - пишет издание. Офицер американской армии, участвовавший в их подготовке, с раздражением признался: "НАТО ожидало чудес, а украинцы их обещали. Но с оптимизмом нельзя вести войну".

Тем не менее, украинцы по-прежнему владеют инициативой и по любым значимым меркам они выигрывают. Например, ВСУ рассредоточили россиян по широкому фронту и использовали свою новую дальнобойную огневую мощь и способность быстрее переходить от обнаружения к поражению целей, чтобы разрушить важнейшие склады снабжения и артиллерию противника.

Медленное продвижение

Русские хорошо укрепились, и их оборона до сих пор замедляла или отражала украинские атаки, которые часто проводились относительно небольшими формированиями, потому что более крупные слишком уязвимы для российской артиллерии и вертолетов. Это свидетельствует об успешной адаптации к боевой обстановке, но также затрудняет достижение решительных успехов.

Артиллерийская война по-прежнему имеет решающее значение. В целом россияне по-прежнему стреляют больше, но у украинцев теперь есть лучшее оружие: силам Кремля приходится приспосабливаться к непривычному опыту превосходства в вооружении и дальнобойности. Благодаря своим новым поставкам кассетных боеприпасов и такому мощному оружию, как британская самоходка AS-90 и гаубица M777, украинцы постепенно выигрывают контрбатарейную борьбу. Они также изнашивают стволы орудий быстрее, чем могут их заменить.

Нарастающее разочарование

Тем временем, начались взаимные обвинения. Недовольство Украины вызвали заявления Германии о том, что отсутствие прогресса связано с тем, что она не смогла применить западные уроки. Хотя ВСУ вряд ли могла применить западную доктрину, основанную на огневом превосходстве и превосходстве в воздухе, когда у нее не было ни того, ни другого, отмечает The Times.

Один из украинских чиновников обвинил НАТО в "безвольности... которая почти вознаградила Путина за его агрессию". Однако основной реакцией стало разочарование, приведшее к эскалации ударов беспилотников и диверсионных налетов на территории России. На прошлой неделе было несколько таких атак на Москву. Британский дипломат выразил беспокойство, что "это может сыграть на руку Путину, дав ему аргументы в пользу вечной войны".

Никаких перспектив мира

В настоящее время нет никаких надежд на мир. Проблема в том, что ни одна из сторон не готова к содержательным переговорам.

Киев считает, что будет лучше вести переговоры, когда он освободит большую часть территории и начнет осаду Крыма. Москва уверена, что выдержит контрнаступление в этом году, и надеется, что тупиковая ситуация заставит Запад дважды подумать о неограниченной поддержке Украины. Кроме того, потенциал того, что Дональд Трамп может вернуть себе Белый дом в следующем году, заставляет некоторых российских стратегов (и западных аналитиков) предвидеть, что США могут отступить от войны.

"Поэтому становится очевидным, что эта война будет вестись в более продолжительном и жестком режиме. Можно утверждать, что бои этим летом настраивают украинцев на больший успех следующей весной. У них будет еще больше западного оборудования, в том числе американские танки M1A1 Abrams и, возможно, истребители F-16. Что еще более важно, у них будет больше времени, чтобы потренироваться на них и разработать собственные доктрины для их использования", - пишет The Times.

Еще один год

Тем временем российская экономика перегревается. Хотя Москве удалось обойти некоторые узкие места в производстве, включая внутреннее изготовление иранских дронов-камикадзе, она не может вернуть разрушенные системы производства вооружения даже близко к той скорости, с которой оно уничтожаются.

Кроме того, президент Путин все еще колеблется по поводу очередной мобилизации резервистов. Военные хотели, чтобы это уже началось, но в преддверии региональных выборов в следующем месяце кремлевские политические менеджеры, похоже, убедили его отложить этот непопулярный и разрушительный шаг до зимы. Это сократит время их обучения перед началом следующего предвыборного сезона, но в настоящее время Путина больше беспокоят риски для его положения дома.

The Times отмечает, что все зависит от способности украинцев сражаться в долгосрочной перспективе. Имея ввиду наличие признаков якобы усталости от войны, поскольку становится все труднее набирать или призывать солдат, а также готовность Запада поддерживать Украину.

"Перспективы Киева по-прежнему выглядят лучше, но любой, кто надеялся или ожидал, что война закончится в этом году, вероятно, будет разочарован. Наоборот, пора всем заинтересованным сторонам более серьезно подумать о своих долгосрочных планах войны, которые могут, наконец, создать условия для того, чтобы задуматься о некоем виде мира", - подытоживает британское издание.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные отбили попытки наступлений российских оккупационных войск на восточных направлениях и добиться определенных успехов в Запорожской области. А на Таврическом направлении Силам обороны Украины удалось отбить у врага определенные территории и обезвредить еще более 240 российских военных.

Тем временем, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года достигли около 253 тыс. 850 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских захватчиков и уничтожить десятки единиц вражеской техники и вооружения.

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