Эксперт прокомментировал нерешенный вопрос с помощью США.

Передача Украине истребителей F-16 не зависит от до сих пор нерешенного вопроса выделения 60 миллиардов долларов помощи США, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"По F-16 вопрос давно решенный, и их поставка не изменится", - сказал он.

По словам Жданова, как только Украина будет готова, она получит западные самолеты.

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"Как только пилоты закончат обучение, и будет готова материально-техническая база для принятия этих самолетов, они сразу же появятся в Украине. К 60 миллиардам они не имеют никакого отношения. Они были оплачены из предыдущих сумм, которые выделялись ранее", - добавил эксперт.

Как известно, с октября прошлого года Конгресс США не может одобрить дополнительную поддержку для Украины. Определенная часть представителей Республиканской партии заявило, что надо сначала решить внутренние проблемы. Обсуждаемый законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине.

F-16 для Украины - актуальные новости

Напомним, 5 февраля стало известно, что Нидерланды подготовят к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен:

"Превосходство в воздухе Украине необходимо для противодействия российской агрессии".

Общее количество самолетов F-16, которые Украине передадут Нидерланды, достигло 24 единиц.

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