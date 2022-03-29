Городской голова Ирпеня Александр Маркушин предупреждает жителей города, которые уехали, что возвращаться назад еще нельзя.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее видеообращение.
"Друзья, многие меня спрашивают, можно ли приехать в Ирпень, чтобы проверить, в каком состоянии дом, или забрать машину, вывезти домашнего любимца? На сегодня ответ один и очень категоричный – нет! Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорвавшихся снарядов. Я очень прошу вас – оставайтесь там, где вы есть сейчас", - отметил Маркушин.
Он добавил, что как только можно будет возвращаться в Ирпень, он сразу же об этом сообщит.
Как сообщал УНИАН, 28 марта Маркушин сообщил, что город Ирпень на Киевщине освобожден от российских оккупантов. Он добавил, что сейчас продолжается зачистка города.